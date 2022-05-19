СК РФ возбудил дело по факту повреждения памятника в Латвии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту повреждения обелиска совестим солдатам в Латвии. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК.
"В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны). Следователи принимают меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в Риге 17 мая 2022 года на обелиск советским воинам-освободителям, погибшим при освобождении территории Латвии от немецко-фашистских захватчиков, была нанесена краска желтого и синего цветов.
"Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - считают в СК.