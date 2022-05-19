СК РФ возбудил дело по факту повреждения памятника в Латвии

"В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны). Следователи принимают меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.