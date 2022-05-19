В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
1 час назад

Украинцы спалили дом в Германии при попытке сжечь флаг РФ

Елена Прошина

Украинские беженцы, проживающие в немецком городе Вульфене, при попытке сжечь флаг России спалили дом, который им предоставили немцы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Украинцы спалили дом в Германии при попытке сжечь флаг РФ
Фото: ReutersReuters

Как пишет немецкое издание Bild, семья из Украины решила сжечь с помощью «трансформатора Теслы» российский флаг. Свой эксперимент они даже сняли на видео. Но потом что-то пошло не так и пламя перекинулось на дом, который им для проживания предоставили немцы. В итоге здание полностью выгорело изнутри.

«Украинцы проиграли обычному русскому флагу», — прокомментировали произошедшее пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам уже не рады в Великобритании. Британцы начали выгонять приезжих из своих домов. Причиной служат как правило бытовые проблемы, с которыми хозяева недвижимости не готовы мириться. Отмечается, что часто беженцев просят покинуть дом буквально за сутки.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители