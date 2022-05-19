Украинцы спалили дом в Германии при попытке сжечь флаг РФ

Украинские беженцы, проживающие в немецком городе Вульфене, при попытке сжечь флаг России спалили дом, который им предоставили немцы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Фото: Reuters Reuters

Как пишет немецкое издание Bild, семья из Украины решила сжечь с помощью «трансформатора Теслы» российский флаг. Свой эксперимент они даже сняли на видео. Но потом что-то пошло не так и пламя перекинулось на дом, который им для проживания предоставили немцы. В итоге здание полностью выгорело изнутри.

«Украинцы проиграли обычному русскому флагу», — прокомментировали произошедшее пользователи соцсетей.