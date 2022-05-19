Росавиация высказалась об инциденте с российским самолетом в Таджикистане

"При выполнении рейса "Уральских авиалиний" по маршруту Москва - Куляб 18 мая произошел технический сбой при подаче плана полета. В этой связи выполнение полета было скорректировано. Повторное разрешение авиационных властей Таджикистана было получено 19 мая, пассажиры благополучно доставлены в Куляб. Каких-либо запретов авиационные власти Таджикистана на выполнение рейсов из России не вводили", - отметили в Росавиации.