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34 минуты назад

Росавиация заявила, что Таджикистан не запрещал полеты из России

ТАСС

Авиавласти Таджикистана не запрещали полеты из России, рейс Москва - Куляб был скорректирован по техническим причинам, говорится в сообщении Росавиации.

Росавиация высказалась об инциденте с российским самолетом в Таджикистане
Фото: ReutersReuters

"При выполнении рейса "Уральских авиалиний" по маршруту Москва - Куляб 18 мая произошел технический сбой при подаче плана полета. В этой связи выполнение полета было скорректировано. Повторное разрешение авиационных властей Таджикистана было получено 19 мая, пассажиры благополучно доставлены в Куляб. Каких-либо запретов авиационные власти Таджикистана на выполнение рейсов из России не вводили", - отметили в Росавиации.

Как сообщалось, рейс "Уральских авиалиний" вылетел 18 мая, но через час после взлета вернулся в Москву.

Происшествия,Уральские авиалинии,Росавиация,
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