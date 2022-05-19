Стрельба произошла у школы в Германии

В немецком городе Бремерхафен неизвестные открыли стрельбу рядом с одной из школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
По сообщению местной полиции, в результате стрельбы пострадал один человек. По предварительным данным, нападавших было двое, один задержан, еще один скрылся.
Ранее появилась информация о еще одной стрельбе рядом с учебным заведением. В США в результате стрельбы рядом с кампусом Темпльского университета в американском городе Филадельфия пострадали пять человек, трое из них находятся в критическом состоянии.