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26 минут назад

Неизвестные открыли стрельбу рядом со школой в Германии

Елена Прошина

В немецком городе Бремерхафен неизвестные открыли стрельбу рядом с одной из школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Стрельба произошла у школы в Германии
Фото: ТАССТАСС

По сообщению местной полиции, в результате стрельбы пострадал один человек. По предварительным данным, нападавших было двое, один задержан, еще один скрылся.

В Германии произошла стрельба, есть погибшие

Ранее появилась информация о еще одной стрельбе рядом с учебным заведением. В США в результате стрельбы рядом с кампусом Темпльского университета в американском городе Филадельфия пострадали пять человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

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