Стрельба произошла у школы в Германии

В немецком городе Бремерхафен неизвестные открыли стрельбу рядом с одной из школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Фото: ТАСС ТАСС

По сообщению местной полиции, в результате стрельбы пострадал один человек. По предварительным данным, нападавших было двое, один задержан, еще один скрылся.