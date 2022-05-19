В Харькове снесли памятник Александру Невскому

В украинском Харькове снесли памятник князю и полководцу Александру Невскому. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Фото: ТАСС ТАСС

Как уточняется, монумент был снесен и разбит с помощью грузовой машины. Видео сноса уже появилось в сети.

Памятник русскому полководцу был установлен в Харькове в августе 2004 года, в дни празднования 350-летия города. Он был создан украинским скульптором Сейфаддином Гурбановым.

Напомним, в 2015 году неизвестные украли с монумента лезвие меча, которое держит в руках Невский. О пропаже части памятника полицию проинформировали местные жители. Происшествие было квалифицировано как хулиганство. Позже меч вернули на место.