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1 час назад

В Харькове снесли памятник Александру Невскому

Елена Прошина

В украинском Харькове снесли памятник князю и полководцу Александру Невскому. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В Харькове снесли памятник Александру Невскому
Фото: ТАССТАСС

Как уточняется, монумент был снесен и разбит с помощью грузовой машины. Видео сноса уже появилось в сети.

Памятник русскому полководцу был установлен в Харькове в августе 2004 года, в дни празднования 350-летия города. Он был создан украинским скульптором Сейфаддином Гурбановым.

Напомним, в 2015 году неизвестные украли с монумента лезвие меча, которое держит в руках Невский. О пропаже части памятника полицию проинформировали местные жители. Происшествие было квалифицировано как хулиганство. Позже меч вернули на место.

Ранее в поселке Кегичевка Харьковской области демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, который стоял возле железнодорожного вокзала. Также памятник Горькому снесли в Виннице. Он стоял в Центральном парке имени Николая Леонтовича.

Происшествия,Александр Невский,
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