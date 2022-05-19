В подмосковном Ступине мужчина ограбил офис кредитной организации, чтобы оплатить съем жилья. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео инцидента.
«Установлено, что злоумышленник в медицинской маске и бейсболке ворвался в офис кредитной организации, расположенный на ул. Андропова, и, угрожая физической расправой сотруднице, потребовал отдать ему деньги. Испуганная девушка передала наличные мужчине, после чего тот скрылся. Ущерб составил более 18 тысяч рублей», – говорится в сообщении источника.
По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Тверской области. На камеру мужчина признался, что деньги ему потребовались для оплаты съемного жилья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемого заключили под стражу.