«Установлено, что злоумышленник в медицинской маске и бейсболке ворвался в офис кредитной организации, расположенный на ул. Андропова, и, угрожая физической расправой сотруднице, потребовал отдать ему деньги. Испуганная девушка передала наличные мужчине, после чего тот скрылся. Ущерб составил более 18 тысяч рублей», – говорится в сообщении источника.