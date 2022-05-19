В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
1 час назад

Мужчина ограбил кредитную организацию ради оплаты жилья. Видео

Александр Кузьмин

В подмосковном Ступине мужчина ограбил офис кредитной организации, чтобы оплатить съем жилья. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео инцидента.

«Установлено, что злоумышленник в медицинской маске и бейсболке ворвался в офис кредитной организации, расположенный на ул. Андропова, и, угрожая физической расправой сотруднице, потребовал отдать ему деньги. Испуганная девушка передала наличные мужчине, после чего тот скрылся. Ущерб составил более 18 тысяч рублей», – говорится в сообщении источника.

По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Тверской области. На камеру мужчина признался, что деньги ему потребовались для оплаты съемного жилья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемого заключили под стражу.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители