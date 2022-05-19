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32 минуты назад

Мужчина набросился с ножом на шедшего мимо российского школьника

Lenta.ruиещё 3

В Выборге полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который на улице набросился с ножом на 14-летнего школьника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина набросился с ножом на российского школьника
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, мальчик гулял по городу, когда на него напал шедший мимо агрессивный мужчина и ударил ножом в горло.

Подростка доставили в больницу с открытой раной шеи в состоянии средней тяжести. Злоумышленника задержали. Оказалось, что ранее россиянин был судим за порчу имущества и незаконное приобретение наркотических, психотропных веществ или их аналогов.

Решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Севастополе пьяный россиянин на автомобиле въехал в забор и с тапками напал на морпехов, которые стали свидетелями ДТП. Получив отпор от военнослужащих, мужчина попытался сбежать, но местные жители преградили ему путь и стали дожидаться приезда полицейских.

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