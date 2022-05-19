Мужчина набросился с ножом на российского школьника

В Выборге полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который на улице набросился с ножом на 14-летнего школьника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным канала, мальчик гулял по городу, когда на него напал шедший мимо агрессивный мужчина и ударил ножом в горло.

Подростка доставили в больницу с открытой раной шеи в состоянии средней тяжести. Злоумышленника задержали. Оказалось, что ранее россиянин был судим за порчу имущества и незаконное приобретение наркотических, психотропных веществ или их аналогов.

Решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.