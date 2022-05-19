Появились подробности обстрела спиртзавода под Курском

На территорию спиртзавода в Курской области, который подвергся обстрелу со стороны Украины, попало не менее семи снарядов. Об этом сообщил директор предприятия Дмитрий Гречаный, его цитирует ТАСС.
По его словам, саперы еще работают на месте происшествия, из-за чего точно нельзя назвать число попаданий на территорию завода. Гречаный сообщил, что из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятии есть разрушения.
«Один человек погиб, один ранен. Это не из персонала, а из водителей транспортной организации, которая осуществляет грузовые перевозки», — сказал директор.
Об обстреле поселка Теткина в Курской области стало известно утром в четверг, 19 мая. Погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод, еще несколько человек получили ранения.
Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что ВСУ нанесли несколько ударов по поселку, после чего загорелись жилые строения, есть также неразорвавшиеся снаряды.