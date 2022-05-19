Появились подробности обстрела спиртзавода под Курском

На территорию спиртзавода в Курской области, который подвергся обстрелу со стороны Украины, попало не менее семи снарядов. Об этом сообщил директор предприятия Дмитрий Гречаный, его цитирует ТАСС.

Фото: РИА «Воронеж» РИА «Воронеж»

По его словам, саперы еще работают на месте происшествия, из-за чего точно нельзя назвать число попаданий на территорию завода. Гречаный сообщил, что из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятии есть разрушения.

«Один человек погиб, один ранен. Это не из персонала, а из водителей транспортной организации, которая осуществляет грузовые перевозки», — сказал директор.

Об обстреле поселка Теткина в Курской области стало известно утром в четверг, 19 мая. Погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод, еще несколько человек получили ранения.