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23 минуты назад

Россиянина арестовали за видео с сожжением георгиевской ленты

Lenta.ru

В Норильске арестовали местного жителя, разместившего в соцсетях видео с сожжением георгиевской ленты. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии

Россиянина арестовали за видео с сожжением георгиевской ленты
Фото: ТАССТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма, совершенная путем осквернения символов воинской славы России публично». Основанием для дела стали материалы, представленные УФСБ России по Красноярскому краю.

Поясняется, что 18-летний подозреваемый является приверженцем запрещенного в России украинского движения «Правый сектор». По версии следствия, 23 апреля он «осквернил символ воинской славы России — георгиевскую ленту — путем ее сожжения, сопровождая свои действия фразами, побуждающими к повторению акта осквернения». Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

19 апреля Депутаты от «Единой России» внесли в Государственную Думу законопроект, предлагающий приравнять георгиевскую ленточку к символам воинской славы. В случае его принятия, любые попытки осквернения ленты будут подлежать уголовной или административной ответственности. Один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что этот символ воинской славы все чаще подвергается нападкам и нуждается в дополнительной защите.

Происшествия,Андрей Турчак,ФСБ,Единая Россия,Госдума,
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