Россиянина арестовали за сожжение георгиевской ленты

Как утверждают следователи, 23 апреля подозреваемый, в тот момент находившийся на территории Норильска, разместил в мессенджере для всеобщего просмотра две видеозаписи осквернения им символа воинской славы России — георгиевской ленты. По данным следствия, на видео он сжег ее и сопроводил свои действия фразами, «побуждающими к повторению акта осквернения».