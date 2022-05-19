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25 минут назад

Жителя Норильска арестовали за сожжение георгиевской ленты

Газета.Ruиещё 4

Жителя Норильска заподозрили в осквернении символов воинской славы России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Россиянина арестовали за сожжение георгиевской ленты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждают следователи, 23 апреля подозреваемый, в тот момент находившийся на территории Норильска, разместил в мессенджере для всеобщего просмотра две видеозаписи осквернения им символа воинской славы России — георгиевской ленты. По данным следствия, на видео он сжег ее и сопроводил свои действия фразами, «побуждающими к повторению акта осквернения».

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Следователи уточнили, что подозреваемый — приверженец радикального украинского национализма и разделяет основные идеи экстремисткой украинской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России).

Уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Норильска возбуждено по ч.4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная путем осквернения символов воинской славы России публично). Подозреваемого заключили под стражу.

В апреле сообщалось, что «Единая Россия» внесла проект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы.

Происшествия,Следственный комитет,Правый сектор,Единая Россия,
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