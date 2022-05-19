Российского депутата задержали на границе США

Депутата гордумы Владивостока Виктора Каменщикова задержали на границе Мексики и Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"За что - точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы", - уточнил он.

Власти и правоохранители выясняют все обстоятельства. Агентство отмечает, что Каменщиков числится действующим депутатом, но не появлялся на заседаниях с конца февраля - со времени, когда он публично выступил против проведения спецоперации РФ на Украине. Каменщиков - бывший член КПРФ. В гордуме уточнили, что он вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений.

Он добавил, что, поскольку избирался в гордуму по списку КПРФ, то готов отказаться и от депутатского мандата. По данным из открытых источников, у депутата есть несовершеннолетний ребенок, который имеет гражданство США. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.