Петербургские полицейские спасли детеныша нерпы от нападения чаек

В Санкт-Петербурге на набережной маленький нерпенок подвергся нападению чаек. Сотрудники полиции спасли зверька и передали его ветеринару, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Сообщение о детеныше балтийской нерпы, который попал в неприятность, поступило в дежурную часть полиции Невского района 18 мая около 17:20. Очевидцы рассказали, что в районе дома 50 по Октябрьской набережной чайки клюют маленького нерпенка.

На место прибыл экипаж ППС. Сотрудники полиции отогнали от животного птиц и забрали его в отдел полиции, куда был вызван ветеринар. Медик оказал ему помощь, а затем нерпу передали в фонд «Друзей балтийской нерпы».