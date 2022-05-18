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1 час назад

Петербургские полицейские спасли детеныша нерпы от нападения чаек

Мир24

В Санкт-Петербурге на набережной маленький нерпенок подвергся нападению чаек. Сотрудники полиции спасли зверька и передали его ветеринару, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Петербургские полицейские спасли детеныша нерпы от нападения чаек
Фото: ТАССТАСС

Сообщение о детеныше балтийской нерпы, который попал в неприятность, поступило в дежурную часть полиции Невского района 18 мая около 17:20. Очевидцы рассказали, что в районе дома 50 по Октябрьской набережной чайки клюют маленького нерпенка.

На место прибыл экипаж ППС. Сотрудники полиции отогнали от животного птиц и забрали его в отдел полиции, куда был вызван ветеринар. Медик оказал ему помощь, а затем нерпу передали в фонд «Друзей балтийской нерпы».

Напомним, в начале этого месяца в Ленинградской области был спасен детеныш ладожской нерпы, который несколько часов пролежал на берегу. А в августе 2021 года на берегу Ладожского озера спасли больную нерпу.

Происшествия,МВД России,
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