Россиянина заподозрили в убийстве знакомого японским мечом

В Орле задержали 52-летнего местного жителя по подозрению в убийстве знакомого японским мечом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России .

По данным следствия, днем 17 мая в квартире одного из домов на улице Достоевского фигурант во время ссоры нанес 35-летнему приятелю удар катаной. Из-за ранения грудной клетки с повреждением сердца мужчина скончался на месте. Его тело обнаружили в этот же день.