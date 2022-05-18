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47 минут назад

Под Чернобылем горит лес

News.ru

Площадь пожара в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения превышает 1 500 га, сообщило ТАСС со ссылкой на государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Отмечается, что большое количество мин и сигнальных ракет стали дополнительными источниками пожаров в этом сезоне.

Под Чернобылем горит лес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информируем, что существенно повысился уровень пожарной опасности в связи с началом сухой ветреной погоды, а также наличием большого количества мин и сигнальных ракет <...>, становящихся дополнительными источниками пожаров. На данный момент это самый большой за текущий год пожар - более 1 500 га в районе КПП «Зелёный мыс» в Опачичском лесничестве, — говорится в сообщении.

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