Под Чернобылем горит лес

Информируем, что существенно повысился уровень пожарной опасности в связи с началом сухой ветреной погоды, а также наличием большого количества мин и сигнальных ракет <...>, становящихся дополнительными источниками пожаров. На данный момент это самый большой за текущий год пожар - более 1 500 га в районе КПП «Зелёный мыс» в Опачичском лесничестве, — говорится в сообщении.