Приграничное село Алексеевка в Курской области в среду подверглось очередному минометному обстрелу со стороны Украины. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня в очередной раз под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района. Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке ответный огонь наших пограничников и военных не дал", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор региона, в результате обстрела повреждений в селе и пострадавших не зафиксировано.
Накануне в Алексеевке также произошел обстрел из крупнокалиберного оружия со стороны Украины. Повреждения получили три частных дома, здание школы, автомобиль.