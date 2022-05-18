В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
18 минут назад

Село Алексеевка в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины

ТАСС

Приграничное село Алексеевка в Курской области в среду подверглось очередному минометному обстрелу со стороны Украины. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня в очередной раз под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района. Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке ответный огонь наших пограничников и военных не дал", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

В Курской области после обстрела повреждена вышка сотовой связи

Как отметил губернатор региона, в результате обстрела повреждений в селе и пострадавших не зафиксировано.

Накануне в Алексеевке также произошел обстрел из крупнокалиберного оружия со стороны Украины. Повреждения получили три частных дома, здание школы, автомобиль.

Происшествия,Видео,Роман Старовойт,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители