"Сегодня в очередной раз под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района. Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке ответный огонь наших пограничников и военных не дал", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.