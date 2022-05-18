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1 час назад

Девять учеников пострадали в Подмосковье из-за распыления газового баллончика в школе

ТАССиещё 1

Девять подростков госпитализированы после распыления содержимого перцового баллончика в школе в городском округе Чехов. Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

Девять учеников госпитализированы после распыления баллончика в школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По имеющейся информации, сегодня после распыления перцового баллончика в школе в деревне Крюково городского округа Чехов были госпитализированы 9 подростков", - сообщает надзорное ведомство.

Ранее источник в экстренных службах сообщал о пяти детях, доставленных в подольскую больницу после того, как ученик восьмого класса распылил в школе содержимое перцового баллончика.

Прокуратура начала проверку, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

В новость были внесены изменения (16:21 мск) - обновляется информация о количестве пострадавших по версии прокуратуры Московской области.

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