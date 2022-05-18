Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Кара-Мурзы

Мосгорсуд признал законным решение об аресте публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы (внесен в список физлиц-иноагентов), подозреваемого в распространении недостоверной информации о спецоперации на Украине. Об этом Business FM сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Таким образом, вышестоящий суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов журналиста. Они просили отменить решение Басманного суда столицы, который по ходатайству Следственного комитета России заключил Кара-Мурзу в СИЗО до 12 июня.

Видео дня

«Мы предлагали отменить принятое решение, но в самом крайнем случае, если хотят применить какую-то меру пресечения, есть домашний арест. Квартиру готова была предоставить его мать Елена Гордон, которая приехала в суд», — рассказал радиостанции адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров.

«Мы бы также внесли и залог, потому, что его здоровье оставляет желать лучшего после двух тяжелейших отравлений, которые не расследуются», — сказал Прохоров. По его мнению, нет оснований полагать, что Кара-Мурза скроется. «Скорее, наоборот, он намозолил глаза российским властям, поэтому все и произошло. Скрыться он никогда не пытался, иначе бы он просто не приезжал в Россию», — отметил защитник.

Кара-Мурзе инкриминируется п. «д» ч. 2 ст. 207. 3 УК РФ («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической, идеологической или иной ненависти или вражды»).

Согласно материалам дела, которые опубликовал в телеграм-канале «Влагерь» его адвокат Вадим Прохоров, Кара-Мурза 15 марта публично выступил перед членами палаты представителей штата Аризона США и, «действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам Российской Федерации».

Кара-Мурзе грозит от штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей до реального лишения свободы на срок от пяти до десяти лет заключения. Дело по данной статье в отношении публициста расследует СК России.

Ранее защита в ходе избрания Кара-Мурзе меры пресечения предлагала залог в 5 млн рублей, домашний арест или запрет определенных действий.