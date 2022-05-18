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7 минут назад

В Тульской области два подростка умерли от отравления угарным газом

ТАСС

Тела двух подростков 15 и 17 лет обнаружили в одном из гаражей в Белеве Тульской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, смерть наступила из-за отравления выхлопами от автомобиля, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СК РФ.

В Тульской области в гараже обнаружили тела двух подростков
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

"С целью установления объективной картины случившегося по данному факту в Суворовском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в следственное управление поступило сообщение об обнаружении в автомобиле, находящемся в гараже на территории гаражного кооператива в Белеве, тел подростков - 15-летней девушки и 17-летнего молодого человека. Предварительно установлено, что подростки находились в закрытой изнутри машине с включенным двигателем.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили несколько судебных экспертиз.

Происшествия,Следственный комитет,
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