В Тульской области в гараже обнаружили тела двух подростков

Тела двух подростков 15 и 17 лет обнаружили в одном из гаражей в Белеве Тульской области , по данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, смерть наступила из-за отравления выхлопами от автомобиля, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СК РФ .

"С целью установления объективной картины случившегося по данному факту в Суворовском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в следственное управление поступило сообщение об обнаружении в автомобиле, находящемся в гараже на территории гаражного кооператива в Белеве, тел подростков - 15-летней девушки и 17-летнего молодого человека. Предварительно установлено, что подростки находились в закрытой изнутри машине с включенным двигателем.