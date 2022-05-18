В Калининграде задержали мужчин, расстрелявших на улице автомобиль

Сотрудники управления уголовного розыска (УУР) УМВД РФ по Калининградской области задержали трех мужчин, расстрелявших припаркованный на одной из улиц областного центра автомобиль, оперативниками изъято у них более 10 единиц оружия, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Сотрудниками УУР при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержаны трое мужчин, которые днем 13 мая на улице Генерала Павлова в Калининграде из огнестрельного оружия произвели несколько выстрелов по легковому автомобилю, принадлежавшему 33-летнему местному жителю. Никто из людей не пострадал", - рассказали в пресс-службе.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору".
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий личности всех злоумышленников были установлены. Ими оказались 31, 35 и 38-летний жители Калининграда, двое из которых были ранее судимы. Изъято более 10 единиц оружия, которое направлено на экспертизу", - сказали в пресс-службе.
По версии следствия, мотивом совершения преступления были личные неприязненные отношения фигурантов уголовного дела и владельца автомобиля. Подозреваемые, пытавшиеся скрыться, были обнаружены в недостроенной гостинице в одном из городов Калининградской области.
"По ходатайству следствия всем троим задержанным суд Московского района Калининграда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в пресс-службе УМВД.