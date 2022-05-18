В Калининграде задержали мужчин, расстрелявших на улице автомобиль

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий личности всех злоумышленников были установлены. Ими оказались 31, 35 и 38-летний жители Калининграда, двое из которых были ранее судимы. Изъято более 10 единиц оружия, которое направлено на экспертизу", - сказали в пресс-службе.