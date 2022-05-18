В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

В Калининграде задержали трех мужчин, расстрелявших припаркованный на улице автомобиль

ТАСС

Сотрудники управления уголовного розыска (УУР) УМВД РФ по Калининградской области задержали трех мужчин, расстрелявших припаркованный на одной из улиц областного центра автомобиль, оперативниками изъято у них более 10 единиц оружия, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

В Калининграде задержали мужчин, расстрелявших на улице автомобиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудниками УУР при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержаны трое мужчин, которые днем 13 мая на улице Генерала Павлова в Калининграде из огнестрельного оружия произвели несколько выстрелов по легковому автомобилю, принадлежавшему 33-летнему местному жителю. Никто из людей не пострадал", - рассказали в пресс-службе.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору".

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий личности всех злоумышленников были установлены. Ими оказались 31, 35 и 38-летний жители Калининграда, двое из которых были ранее судимы. Изъято более 10 единиц оружия, которое направлено на экспертизу", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, мотивом совершения преступления были личные неприязненные отношения фигурантов уголовного дела и владельца автомобиля. Подозреваемые, пытавшиеся скрыться, были обнаружены в недостроенной гостинице в одном из городов Калининградской области.

"По ходатайству следствия всем троим задержанным суд Московского района Калининграда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в пресс-службе УМВД.

Происшествия,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители