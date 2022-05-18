Представители США пришли в Мосгорсуд на слушание дела Кара-Мурзы

Сотрудники посольства США пришли в среду в Мосгорсуд на заседание по жалобе на арест публициста Владимира Кара-Мурзы, обвиняемого в распространении фейков о действиях российской армии на Украине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
'"Мы пришли с нашими коллегами для того, чтобы узнать побольше об этом деле", - сказал один из сотрудников американского посольства, не указав своего имени и должности.
Басманный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу до 12 июня. Ему предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Следственный комитет считает, что публицист в ходе выступления в нижней палате легислатуры (законодательный орган) штата Аризона безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине. Вину Кара-Мурза не признал.