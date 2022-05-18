В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

Сотрудники посольства США пришли в Мосгорсуд на заседание по жалобе на арест Кара-Мурзы

ТАСС

Сотрудники посольства США пришли в среду в Мосгорсуд на заседание по жалобе на арест публициста Владимира Кара-Мурзы, обвиняемого в распространении фейков о действиях российской армии на Украине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Представители США пришли в Мосгорсуд на слушание дела Кара-Мурзы
Фото: ТАССТАСС

'"Мы пришли с нашими коллегами для того, чтобы узнать побольше об этом деле", - сказал один из сотрудников американского посольства, не указав своего имени и должности.

Басманный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу до 12 июня. Ему предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Следственный комитет считает, что публицист в ходе выступления в нижней палате легислатуры (законодательный орган) штата Аризона безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине. Вину Кара-Мурза не признал.

Происшествия,Следственный комитет,Мосгорсуд,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители