В Санкт-Петербурге спецназовцы взяли штурмом квартиру, в которой был организован бордель, чтобы задержать хозяев притона. Кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На видео попал момент, когда сотрудники МВД России вскрыли дверь и ворвались в квартиру. Там полицейские застали подозреваемых в организации занятий проституцией и сотрудниц притона.