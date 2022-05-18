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28 минут назад

Шесть домовладений получили повреждения при обстреле села под Белгородом

ТАССиещё 12

Шесть домовладений, линия электропередачи и один легковой автомобиль получили повреждения при обстреле со стороны Украины села Солохи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Стали известны последствия обстрела села Солохи со стороны Украины
Фото: ТАССТАСС

"По докладу главы Белгородского района Владимира Перцева, в Солохах повреждены шесть домовладений, один легковой автомобиль и линия электропередачи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор региона, молодому человеку, пострадавшему при обстреле села, оказывают необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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