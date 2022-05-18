Стали известны последствия обстрела села Солохи со стороны Украины

Шесть домовладений, линия электропередачи и один легковой автомобиль получили повреждения при обстреле со стороны Украины села Солохи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По докладу главы Белгородского района Владимира Перцева, в Солохах повреждены шесть домовладений, один легковой автомобиль и линия электропередачи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор региона, молодому человеку, пострадавшему при обстреле села, оказывают необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.