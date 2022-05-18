Полицейского ранили при задержании преступников в Подмосковье

Сотрудник полиции был ранен во время задержания двоих преступников, угнавших автомобиль. Он госпитализирован, пишет «Московский комсомолец».

Фото: ТАСС ТАСС

Инцидент произошел около 23.20 на Симферопольском шоссе в Видновском городском округе.

По данным издания, в ходе задержания угонщиков сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять по колесам автомобиля.

«Одна из пуль, отрикошетив от асфальта, попала в стража порядка. С огнестрельным ранением голени он был госпитализирован», - отмечается в статье.

Известно, что пострадавшему 41 год, он находится в больнице.