Следственный комитет в Грозном начал проверку после того как в парке медвежонок укусил за подбородок девушку, которая хотела с ним сфотографироваться. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».
На кадрах видно, как животное без намордника и поводка сидит на руках у девушки. Через несколько мгновений медвежонок набрасывается ей на лицо.
По данным СК у животного также не было прививки от бешенства, при этом хозяйка за деньги давала делать с ним фото. Пострадавшей девушке понадобилась помощь медиков. Медвежонка поместили в городской зоопарк.