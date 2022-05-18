Следственный комитет в Грозном начал проверку после того как в парке медвежонок укусил за подбородок девушку, которая хотела с ним сфотографироваться. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

На кадрах видно, как животное без намордника и поводка сидит на руках у девушки. Через несколько мгновений медвежонок набрасывается ей на лицо.