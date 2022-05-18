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6 часов назад

Медвежонок напал на жительницу Грозного во время фотосессии. Видео

Александр Кузьмин

Следственный комитет в Грозном начал проверку после того как в парке медвежонок укусил за подбородок девушку, которая хотела с ним сфотографироваться. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

На кадрах видно, как животное без намордника и поводка сидит на руках у девушки. Через несколько мгновений медвежонок набрасывается ей на лицо.

По данным СК у животного также не было прививки от бешенства, при этом хозяйка за деньги давала делать с ним фото. Пострадавшей девушке понадобилась помощь медиков. Медвежонка поместили в городской зоопарк.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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