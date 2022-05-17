Жители Москвы пытались заказать своему сыну-дошкольнику проститутку

По информации источника, заявление в полицию написала девушка, к которой обратилась семейная пара. Она рассказала, что супруги пригласили ее домой за 20 тысяч долларов. Цену они обосновали тем, что ребенок еще маленький и его только забрали из детского дома. При этом мотивы такого приглашения родители не объяснили.