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25 минут назад

Жители Москвы пытались заказать своему сыну-дошкольнику проститутку

Мослента

Московские правоохранители объявили в розыск родителей, пытавшихся заказать проститутку своему приемному сыну-дошкольнику, сообщает издание Mash.

Жители Москвы пытались заказать своему сыну-дошкольнику проститутку
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, заявление в полицию написала девушка, к которой обратилась семейная пара. Она рассказала, что супруги пригласили ее домой за 20 тысяч долларов. Цену они обосновали тем, что ребенок еще маленький и его только забрали из детского дома. При этом мотивы такого приглашения родители не объяснили.

На данный момент следственный комитет разбирается в обстоятельствах произошедшего и изучает переписки, сообщает Mash.

В правоохранительных органах «Мосленте» эту информацию не подтвердили и не опровергли. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту посоветовали обратиться в Следственный комитет.

«Дела по несовершеннолетним в их ведении», — сказал представитель ведомства.

В Главном следственном управлении СК России по Москве от комментариев отказались.

Ранее правоохранители начали проверку родителей умершего от истощения в подмосковном Звенигороде шестилетнего мальчика.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
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