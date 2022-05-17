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1 час назад

Мужчина забрался на 42-метровый монумент Церетели в Москве

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

На Тишинской площади в Москве мужчина взбирается по 42-метровому монументу «Дружба навеки», посвященному русско-грузинской дружбе, сообщают СМИ.

Мужчина забрался на 42-метровый монумент Церетели в Москве
Фото: ЖЖЖЖ

На месте уже находятся полиция, скорая, МЧС. Кроме того, ожидается прибытие психологов, пишут «Московские новости» в Telegram.

«Дружба навеки» – это первая установленная в Москве работа Зураба Церетели. Монумент был торжественно открыт в 1983 году. Установлен памятник на широком плоском постаменте с медными свитками. На одном из них есть орфографическая ошибка. В народе памятник называют «Шампур» или «Шашлык».

Происшествия,Зураб Церетели,
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