Погранпункт попал под обстрел в Курской области

Пограничный пункт в Теткино Курской области попал под обстрел со стороны Украины, по предварительным данным, жертв нет. Об этом во вторник сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Сегодня ориентировочно в 20:30 пограничный пункт Теткино, Глушковский район Курской области, произведен обстрел со стороны сопредельной территории Украины", - сообщил глава региона.
Пропускной пункт в поселке Теткино Глушковского района подвергался обстрелам со стороны Украины 24 февраля, 29 марта и 23 апреля.
В результате обстрелов пострадавших не зафиксировали, из-за обстрела 23 апреля загорелось здание Россельхознадзора.