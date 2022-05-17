В Армении задержали российского продюсера

"Это задержание имеет исключительно политический подтекст. Мы имеем дело с классическим политическим преследованием гражданина за его публичные высказывания. Ни разу до этого не был арестован ни один сторонник [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна за аналогичные и даже более грубые высказывания в адрес жителей Арцаха (Нагорный Карабах - прим. ТАСС). И вдруг появилось уголовное преследование общественного деятеля, который позиционирует себя как противник режима Пашиняна. Согласно критериям Европейского совета, когда за одни и те же деяния сторонников власти оставляют на свободе, а противников сажают, то они становятся политзаключенными", - сказал Меликян.