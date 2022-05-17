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1 час назад

В Армении задержали российского продюсера Армена Григоряна

ТАСС

Служба национальной безопасности Армении сообщила во вторник о задержании российского продюсера Армена Григоряна.

В Армении задержали российского продюсера
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

"В Сети были опубликованы интервью, данные продюсером Арменом Григоряном, в ходе которых, игнорируя принцип неприкосновенности человеческого достоинства, закрепленный в Конституции Армении, он публично оскорблял жителей Ширакской и Араратской областей, поставив под сомнение их этническое происхождение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что следователь ходатайствовал об избрании ареста в качестве меры пресечения.

Адвокаты Григоряна Рубен Меликян и Армен Машинян сообщили корреспонденту ТАСС, что судебное заседание об избрании меры пресечения может состояться в ближайшее время.

"Это задержание имеет исключительно политический подтекст. Мы имеем дело с классическим политическим преследованием гражданина за его публичные высказывания. Ни разу до этого не был арестован ни один сторонник [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна за аналогичные и даже более грубые высказывания в адрес жителей Арцаха (Нагорный Карабах - прим. ТАСС). И вдруг появилось уголовное преследование общественного деятеля, который позиционирует себя как противник режима Пашиняна. Согласно критериям Европейского совета, когда за одни и те же деяния сторонников власти оставляют на свободе, а противников сажают, то они становятся политзаключенными", - сказал Меликян.

Григорян известен как общественный деятель с пророссийской позицией и является противником нынешней власти. Григорян приобрел известность в начале 90-х годов как один из членов команды КВН Ереванского мединститута, которая дважды побеждала в Клубе веселых и находчивых. Он является продюсером множества фильмов и сериалов российского производства, таких как "Билет на Вегас", "Папаши", "Огни большого города" и других, которые выходили в российский прокат. По данным корреспондента ТАСС, у Григоряна есть как армянское, так и российское гражданство.

Происшествия,Рубен Меликян,Армен Григорян,Европейский совет,
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