Два человека умерли после употребления холодца из Иваново

В Архангельской области два человека скончались в результате отравления холодцом из Иваново. Об этом сообщает портал Регион онлайн.

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Инцидент произошел в поселке Великое Вельского района. После употребления холодца двое местных жителей, женщина и мужчина, умерли.

Ранее сообщалось, что студнем из Иваново отравилось 16 человек в разных регионах России. В продукте выявили превышение нормы содержания нитрита натрия, который используется в качестве консерванта и фиксатора окраски.