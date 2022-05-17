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1 час назад

В Архангельской области после употребления ивановского холодца умерли два человека

Газета.Ru

В Архангельской области два человека скончались в результате отравления холодцом из Иваново. Об этом сообщает портал Регион онлайн.

Два человека умерли после употребления холодца из Иваново
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел в поселке Великое Вельского района. После употребления холодца двое местных жителей, женщина и мужчина, умерли.

Ранее сообщалось, что студнем из Иваново отравилось 16 человек в разных регионах России. В продукте выявили превышение нормы содержания нитрита натрия, который используется в качестве консерванта и фиксатора окраски.

В настоящий момент руководитель компании и бригадир цеха задержаны. Следствие выясняет, кто еще был причастен к производству некачественного холодца.

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