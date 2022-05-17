Два человека умерли после употребления холодца из Иваново

В Архангельской области два человека скончались в результате отравления холодцом из Иваново. Об этом сообщает портал Регион онлайн.
Инцидент произошел в поселке Великое Вельского района. После употребления холодца двое местных жителей, женщина и мужчина, умерли.
Ранее сообщалось, что студнем из Иваново отравилось 16 человек в разных регионах России. В продукте выявили превышение нормы содержания нитрита натрия, который используется в качестве консерванта и фиксатора окраски.
В настоящий момент руководитель компании и бригадир цеха задержаны. Следствие выясняет, кто еще был причастен к производству некачественного холодца.