Экс-полковнику Захарченко вынесли приговор

Пресненский суд Москвы приговорил к 16 годам колонии бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко по второму делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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«По совокупности двух приговоров назначить Захарченко наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей», — огласил решение судья.

Также помимо Захарченко на скамье подсудимых находились бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин и бизнесмены — совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов. Белевцова и Критинина осудили на семь лет колонии строгого режима каждый, а Маркелова на восемь лет колонии строго режима и 500 миллионов рублей штрафа.

Отмечается, что адвокат Захарченко планирует обжаловать приговор.

Экс-полковник МВД России около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В ее состав, по данным следствия, входили член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний «1520» Борис Ушерович.