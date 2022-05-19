Россиянин убил сделавшего ему замечание велосипедиста

В отношении 41-летнего жителя Сургута , который убил велосепидиста, возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по ХМАО-Югре.

"Следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 18 мая 2022 года подозреваемый находился в районе дома №3а по улице Дзержинского в Сургуте. Мимо него проезжал на велосипеде 46-летний горожанин и попросил не мусорить, в ответ подозреваемый догнал мужчину и ударил ножом в спину.