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34 минуты назад

Житель Сургута убил велосипедиста, сделавшего ему замечание

ТАССиещё 2

В отношении 41-летнего жителя Сургута, который убил велосепидиста, возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по ХМАО-Югре.

Россиянин убил сделавшего ему замечание велосипедиста
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 18 мая 2022 года подозреваемый находился в районе дома №3а по улице Дзержинского в Сургуте. Мимо него проезжал на велосипеде 46-летний горожанин и попросил не мусорить, в ответ подозреваемый догнал мужчину и ударил ножом в спину.

В российском городе произошла массовая драка со стрельбой

От полученной травмы потерпевший скончался в медицинском учреждении, нападавшего задержали, добавили в региональном управлении СК.

Происшествия,Следственный комитет,
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