Бойцу ММА Магомедову грозит арест на 15 суток за конфликт на парковке

Полиция составила протокол о мелком хулиганстве в отношении мужчины, который устроил конфликт с охранником парковки возле Казанского вокзала в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

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Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о бойце ММА Асхабе Магомедове.

"Сотрудниками линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская был выявлен и доставлен в дежурную часть гражданин 1999 года рождения, конфликтовавший с охранниками парковки возле Казанского вокзала. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), - сказал собеседник агентства.

Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Инцидент произошел 25 апреля, но известно о нем стало только во вторник.

"Заявлений о получении кем-либо из участников конфликта телесных повреждений в линейное подразделение не поступало", - добавили в пресс-службе.