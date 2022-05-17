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1 час назад

Бойцу ММА Магомедову грозит арест на 15 суток за конфликт на парковке у Казанского вокзала

ТАСС

Полиция составила протокол о мелком хулиганстве в отношении мужчины, который устроил конфликт с охранником парковки возле Казанского вокзала в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Бойцу ММА Магомедову грозит арест на 15 суток за конфликт на парковке
Фото: yuotubeyuotube

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о бойце ММА Асхабе Магомедове.

"Сотрудниками линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская был выявлен и доставлен в дежурную часть гражданин 1999 года рождения, конфликтовавший с охранниками парковки возле Казанского вокзала. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), - сказал собеседник агентства.

Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Инцидент произошел 25 апреля, но известно о нем стало только во вторник.

"Заявлений о получении кем-либо из участников конфликта телесных повреждений в линейное подразделение не поступало", - добавили в пресс-службе.

Асхаб Магомедов был неоднократно замечен в различных скандальных историях и происшествиях. В прошлом году в сети было распространено видео, где Магомедов избивает человека, позже - где он с друзьями танцует на крыше машины, стреляя из пистолетов, после чего устраивают дрифт по городу.

Происшествия,МВД России,
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