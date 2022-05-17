В Швейцарских Альпах вандалы измазали краской памятник Суворову

В швейцарском муниципалитете Андерматт вандалы облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках полководца Александра Суворова. Об этом пишет ТАСС.

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Как сообщили в полиции кантона Ури, в котором установлен монумент, инцидент произошел 14 мая около до 19.00 (20.00 мск). Предположительно, неизвестные наполняли стаканчики или пакеты краской желтого и голубого цветов и бросали в памятник.

В полиции уточнили, что материальный ущерб не поддается оценке. В настоящий момент разыскиваются виновные. Правоохранительные органы обратилась к населению с просьбой предоставить любую информацию о преступниках.

Напомним, монумент «Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы в сентябре 1799 г.» расположен у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Он был установлен в 1898 году и олицетворяет героизм Русской армии, которая в суровых погодных условиях, на горной дороге и без альпинистского снаряжения победила армию Наполеона.