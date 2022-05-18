Петербургский госуниверситет эвакуируют из-за угрозы взрыва

Сотрудников и студентов эвакуируют из главного здания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) из-за сообщения о минировании, рассказали в среду ТАСС в пресс-службе вуза. Последний раз в университете проходила эвакуация 16 мая, с марта СПбГУ подвергался угрозам более 10 раз, во всех случаях подозрительных предметов обнаружено не было.