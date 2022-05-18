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18 минут назад

Петербургский госуниверситет эвакуируют из-за угрозы взрыва

ТАССиещё 2

Сотрудников и студентов эвакуируют из главного здания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) из-за сообщения о минировании, рассказали в среду ТАСС в пресс-службе вуза. Последний раз в университете проходила эвакуация 16 мая, с марта СПбГУ подвергался угрозам более 10 раз, во всех случаях подозрительных предметов обнаружено не было.

Петербургский госуниверситет эвакуируют из-за угрозы взрыва
Фото: ТАССТАСС

"18 мая поступило сообщение о заминировании здания СПбГУ по адресу: Университетская наб., 7-9 (главное здание Университета). Незамедлительно началась эвакуация", - говорится в сообщении.

Как уточняется, на место вызваны экстренные службы для проведения соответствующей проверки.

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