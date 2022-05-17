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4 минуты назад

Кит выпрыгнул из воды, упал на яхту и травмировал людей

Lenta.ru

В Калифорнийском заливе недалеко от мексиканского города Аоме кит выпрыгнул из воды и упал на яхту, травмировав двух пассажиров. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как маленькая яхта плывет через залив. Неожиданно из воды выпрыгивает огромное морское млекопитающее. Кит взмывает в воздух и приземляется на яхту. Судно переворачивается, и люди оказываются в воде.

В результате произошедшего один человек получил переломы ребра и незначительную травму головы. Другая пассажирка — перелом ноги.

Координатор Управления по вопросам защиты гражданского населения Аоме Омар Мендоза заявил, что инцидент могло спровоцировать появление яхты в заливе, где в это время года находится множество китов.

Мэр города Джерардо Варгас призвал владельцев лодок соблюдать требования безопасности во время наблюдения за китами. «Можно наслаждаться их красотой, но с безопасного расстояния», — подчернул он.

Ранее сообщалось, что серый кит у берегов мексиканского города Герреро-Негро похитил лодку с людьми и покатал ее на своей спине. Кит играл с людьми на лодке более двух часов/

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