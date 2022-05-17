Боец ММА Магомедов устроил стычку с охранниками на парковке в Москве

Боец ММА Асхаб Магомедов устроил конфликт с охранниками на парковке в Москве, пишет Telegram-канал Baza. Видео с места происшествия появилось в Сети.

Инцидент случился в конце апреля. Сообщается, что Магомедов, сбив конус, объехал шлагбаум и без разрешения вырулил на парковку возле Казанского вокзала. Сотрудники службы безопасности попытались указать водителю на его неправильное поведение, после чего у шлагбаума едва не завязалась драка. На место прибыли сотрудники полиции.

«К счастью для оппонентов Магомедова, в этот момент на место подъехали полицейские. Они задержали бойца, но вскоре отпустили с миром. Как сообщают источники «Базы», Асхабова отпустили из-за неведомой «корочки», которую он показал полицейским, однако сам боец это отрицает», — говорится в сообщении.

Спустя несколько дней после происшествия, в начале мая, Магомедов стал участником ДТП у Белорусского вокзала вместе с блогером Некоглаем.