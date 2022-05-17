«Между обвиняемым и компанией мужчин произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе драки обвиняемый нанес ножевые ранения троим мужчинам, один из которых скончался от полученных травм на месте происшествия. Двое других пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.