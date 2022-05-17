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1 час назад

Появились детали убийства в массовой драке на детской площадке в Подмосковье

Мослентаиещё 2

Детали убийства в массовой драке в подмосковной деревне опубликовало в своем официальном Telegram-канале Главное следственное управление СК России по Московской области. Подозреваемый арестован.

По информации следствия, стычка произошла ночью 14 мая 2022 года на детской площадке во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново.

«Между обвиняемым и компанией мужчин произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе драки обвиняемый нанес ножевые ранения троим мужчинам, один из которых скончался от полученных травм на месте происшествия. Двое других пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Подозреваемый в преступлении мужчина выбросил нож в шахту лифта соседнего дома и скрылся. Однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Дмитровском городском округе. 38-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По ходатайству следствия он арестован судом, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Об убийстве в массовой драке на детской площадке в Подмосковье «Мослента» сообщала ранее. Видео поножовщины опубликовал канал РЕН-ТВ.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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