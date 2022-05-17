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29 минут назад

В Кронштадте на советской атомной подлодке «Ленинский комсомол» произошёл пожар

RT на русскомиещё 1

В ремонтном доке Кронштадта на советской атомной подлодке «Ленинский комсомол» произошёл пожар.

В ремонтном доке Кронштадта на атомной подлодке произошёл пожар
Фото: вконтактевконтакте

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода (КМЗ).

«В носовой части подлодки проводились огневые работы. При резке фундамента, по предварительным данным, произошёл разрыв ацетиленового шланга, что привело к возгоранию», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что дежурная бригада МЧС, которая постоянно находится на территории завода, ликвидировала возгорание за несколько минут.

Как уточняет «Пятый канал», предварительно, огнём был охвачен пятый отсек. Спасатели готовили пенную атаку, чтобы локализовать пламя.

Происшествия,Армия,Кронштадтский морской завод,
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