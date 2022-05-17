В ремонтном доке Кронштадта на атомной подлодке произошёл пожар

В ремонтном доке Кронштадта на советской атомной подлодке «Ленинский комсомол» произошёл пожар.

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Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода (КМЗ).

«В носовой части подлодки проводились огневые работы. При резке фундамента, по предварительным данным, произошёл разрыв ацетиленового шланга, что привело к возгоранию», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что дежурная бригада МЧС, которая постоянно находится на территории завода, ликвидировала возгорание за несколько минут.