В Минводах вышел из строя аттракцион с пассажирами. Детское колесо «Солнышко» сломалось во время работы. Для эвакуации детей и родителей с карусели вызвали специалистов службы спасения. Снятые очевидцами кадры опубликованы в Telegram-канале «Minvody_aso_112».