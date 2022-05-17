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1 час назад

Эвакуацию со сломанного аттракциона в Минводах сняли на видео

Александр Кузьмин

В Минводах вышел из строя аттракцион с пассажирами. Детское колесо «Солнышко» сломалось во время работы. Для эвакуации детей и родителей с карусели вызвали специалистов службы спасения. Снятые очевидцами кадры опубликованы в Telegram-канале «Minvody_aso_112».

Инцидент произошел накануне днем в Городском парке. На записи видно, что спасатели эвакуировали людей с застрявшей на высоте конструкции с помощью выдвижной лестницы. В результате случившегося никто не пострадал, уточняет источник. Причина поломки выясняется.

Происшествия,Видео,
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