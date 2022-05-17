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1 час назад

Бастрыкин поручил СК зафиксировать факт обстрела со стороны ВСУ села в Курской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать факт обстрела со стороны ВСУ приграничного с Украиной села Алексеевка в Курской области.

Бастрыкин поручил зафиксировать факт обстрела села в Курской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг виновных лиц для привлечения их к уголовной ответственности», — сообщило ведомство.

Губернатор Курской области Роман Старовойт утром 17 мая сообщил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из крупнокалиберного оружия.

В результате происшествия никто не пострадал, повреждено три частных дома, автомобиль и здание школы.

Происшествия,Роман Старовойт,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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