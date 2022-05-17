В Англии украли виски почти на 8 миллионов рублей всего за 4 минуты

В Великобритания воры за четыре минуты вынесли с винокурни виски на 100 тысяч фунтов (7,8 миллиона рублей). Об этом сообщает Independent.

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Ранним утром злоумышленники в масках высверлили замок и проникли в помещение центра для посетителей винокурни Glenfarclas. Им потребовалось всего четыре минуты, чтобы забрать из шкафа бутылки с виски на общую сумму 100 тысяч фунтов (7,8 миллиона рублей). После этого налетчики скрылись.

По словам 54-летнего начальника производства винокурни Каллюма Фрезера, очевидно, что напавдавшие ранее были в этом месте, так как точно знали, в какой шкаф им нужно залезть. «Они похитили нашу семейную коллекцию с 1954 по 1975 годы, где хранились бутылки от каждого года, после чего скрылись», — пояснил он.

Он призвал всех, кто обладает информацией о налете, сообщить ее в полицию. Предположительно, это был запланированный налет.

На записи произошедшего видна группа грабителей в белых масках, которые заходят через боковую дверь, забирают виски и скрываются спустя несколько минут. «Даже тот факт, что кто-то побывал в нашей винокурне, неприятен. Кто-то вломился, и это чертовски неправильно. Сотрудники чувствуют себя некомфортно. Из-за всего этого мы чувствуем себя слегка некомфортно и, если честно, злимся», — заявил Фрезер.