Смертельное ДТП с Porsche произошло на юге Москвы

«В результате происшествия 30-летний водитель от полученных травм погиб на месте, 3 его пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения. В настоящее время известно, что водитель данного автомобиля и он же его собственник, только за 2022 год имеет более 260 нарушений, связанных с превышением скорости, все штрафы числятся оплаченными», - говорится в сообщении.