Смертельное ДТП с Porsche произошло на юге Москвы

Смертельное ДТП произошло на юге Москвы, один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Авария произошла около 5 утра в 1-м Кожуховском проезде. Водитель автомобиля Porsche Cayenne в районе дома 19 не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, которое в последствии опрокинулось.
«В результате происшествия 30-летний водитель от полученных травм погиб на месте, 3 его пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения. В настоящее время известно, что водитель данного автомобиля и он же его собственник, только за 2022 год имеет более 260 нарушений, связанных с превышением скорости, все штрафы числятся оплаченными», - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и оперативные службы города
Ранее в центре Москвы произошла авария со смертельным исходом. Ночью 6 мая три машины попали в ДТП у Белорусского вокзала. В одном из автомобилей находились блогер Некоглай и боец ММА Асхаб Магомедов. Водитель каршеринга Kia, который проехал на красный свет и врезался в Porsche Некоглая. После этого машину блогера задел грузовик. В результате аварии погиб водитель каршеринга - 31-летний Олег Шипаев.