Суд арестовал чиновника ФТС Челябинска за получение крупной взятки

Басманный суд Москвы арестовал начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля по обвинению в получении крупной взятки.
Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля», — сказала она.
Она отметила, что Гефелю предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему может грозить от 8 до 15 лет.
Известно, что Гефель создал коррупционную схему по вымогательству денег у российских бизнесменов: за вознаграждение он содействовал в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана.