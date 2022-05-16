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1 час назад

Начальника отдела челябинской таможни арестовали за вымогательство

Елена Прошина

Басманный суд Москвы арестовал начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля по обвинению в получении крупной взятки.

Суд арестовал чиновника ФТС Челябинска за получение крупной взятки
Фото: челябинская таможнячелябинская таможня

Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля», — сказала она.

Она отметила, что Гефелю предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему может грозить от 8 до 15 лет.

Известно, что Гефель создал коррупционную схему по вымогательству денег у российских бизнесменов: за вознаграждение он содействовал в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана.

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