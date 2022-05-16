В Испании столкнулись два поезда

Один человек погиб и не менее 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в муниципалитете Сан-Бой-де-Льобрегат в Испании. Об этом пишет издание Cope.

Фото: Reuters Reuters

Авария произошла около 18:00 по местному времени (19:00 мск), когда грузовой поезд, перевозивший калий, сошел с рельсов у входа на станцию и столкнулся с пассажирским составом. В результате удара машинист второго поезда скончался. На место происшествия уже приехала служба скорой медицинской помощи для проведения эвакуационных работ.

Причины происшествия выясняют.