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1 час назад

В Испании столкнулись пассажирский и товарный поезда

Lenta.ru

Один человек погиб и не менее 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в муниципалитете Сан-Бой-де-Льобрегат в Испании. Об этом пишет издание Cope.

В Испании столкнулись два поезда
Фото: ReutersReuters

Авария произошла около 18:00 по местному времени (19:00 мск), когда грузовой поезд, перевозивший калий, сошел с рельсов у входа на станцию и столкнулся с пассажирским составом. В результате удара машинист второго поезда скончался. На место происшествия уже приехала служба скорой медицинской помощи для проведения эвакуационных работ.

Причины происшествия выясняют.

В конце марта в Тунисе столкнулись два пассажирских поезда, пострадали более 70 человек. Инцидент произошел в районе станции Джабаль Джеллуд в столице.

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