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1 час назад

Российские следователи завершили ряд уголовных дел против офицеров ВСУ

Lenta.ru

Военные управление Следственного комитета России (СКР) завершило ряд уголовных дел в отношении украинских военнослужащих, обвиняемых в применении запрещенных методов войны, и готовится передать их на рассмотрение в суды. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

СК РФ завершил ряд уголовных дел против военнослужащих Украины
Фото: ТАССТАСС

На совещании в Донецке главе СКР Александру Бастрыкину было доложено об окончании следствия по делу командира 19-й отдельной ракетной бригады войсковой части № А4239 Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Федора Ярошевича. По данным российских следователей, офицер приказал обстрелять ракетами «Точка У» город Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР) в августе 2014 года и Ворошиловский район Донецка в марте текущего года, в результате чего погибли 27 человек и 42 получили ранения. Ярошевич находится в розыск после заочного ареста, санкционированного Басманным судом Москвы.

Заочно судить также планируют объявленного в розыск командира танкового батальона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Дмитрия Швеца, которого тоже обвиняют в причастности к обстрелу Волновахской больницы.

А вот военнослужащий войсковой части №А3814 ВСУ Руслан Майструк предстанет перед правосудием лично. Его обвиняют в минировании моста на автодороге Просяное—Марковка—Широкий (ЛНР). Генпрокуратура республики направила российским коллегам запрос о передаче его дела для рассмотрения в суд ЛНР. Российское законодательство предусматривает такую возможность, отметили в СКР.

Верховный суд России должен внести разъяснения в связи с имеющимися отличиями в уголовном законодательстве стран, считает адвокат Игорь Вагин.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Происшествия,Федор Ярошевич,Игорь Вагин,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,Следственный комитет,Верховный суд,Коммерсант,
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