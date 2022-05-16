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49 минут назад

Дом композитора Пугачевой обокрали в Подмосковье

Вероника Полынина

В подмосковном Одинцове обокрали композитора Андрея Ктитарева, писавшего песни в том числе для Аллы Пугачевой.

Дом композитора Пугачевой обокрали в Подмосковье
Фото: YouTubeYouTube

Как сообщает «Комсомольская правда», Ктитарев обратился в полицию и рассказал, что на его участок в деревне Палицы в Одинцовском районе Московской области ворвались неизвестные, разбили окно в бане и вынесли из нее всю бытовую технику. В момент ограбления хозяев на участке не было.

По словам источника издания в правоохранительных органах, композитор лишился телевизора и электрического чайника, а также поливального шланга.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба. Максимальное наказание по этой статье составляет 2 года лишения свободы в случае, если преступник действовал в одиночку, и 5 лет лишения свободы для группы лиц.

На месте преступления полиция нашла отпечатки пальцев. Они должны помочь найти грабителей в короткие сроки.

56-летний Андрей Ктитарев – автор песни «Нас бьют – мы летаем» в исполнении Аллы Пугачевой, также сотрудничал с Александром Маршалом, Александром Малининым и другими музыкантами. В течение шести лет Ктитарев был музыкальным руководителем группы «На-На». Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в соавторстве с Андреем Ктитаревым написал ряд песен, в том числе хит «Пролетая над Россией», исполненный группой «Любэ».

Происшествия,Александр Малинин,Александр Маршал,Алла Пугачева,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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