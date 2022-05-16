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48 минут назад

СМИ: неизвестный сообщил о «минировании» двух летящих в Москву самолетов

Елена Прошина

Неизвестный сообщил о минировании двух самолетов, которые летят в Москву из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стало известно о "минировании" двух летящих в Москву самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поступило анонимное сообщение о том, что два самолета, следующих в Москву из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, заминированы. В настоящее время рейсы находятся в полете», — сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, после приземления в аэропорту будет проводиться дополнительная проверка.

Напомним, что 16 мая по городам России прокатилась волна сообщений о минировании. Так, в городе Елец Липецкой области эвакуировали все детсады, в Хабаровске правоохранители проверили здания всех 70 школ. Кроме того, сотрудников и студентов вывели из главного здания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) из-за сообщения о минировании.

У вылетевшего из Москвы самолета отказали тормоза

Также анонимные сообщения о минировании гимназии, детской хореографической школы и санатория «Долина Нарзана» поступили в понедельник в Кисловодске.

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