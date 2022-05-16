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1 час назад

112: в Челябинске задержали высокопоставленного таможенника Гефеля

Газета.Ruиещё 1

В Челябинске, согласно предварительным данным, был задержан начальник отдела по противодействию коррупции таможни Владимир Гефель. Об этом сообщается в Telegram-канале "112".

В Челябинске задержали высокопоставленного таможенника Гефеля
Фото: Телеграм-канал «112»Телеграм-канал «112»

"Гефель требовал деньги за содействие в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана в Россию", - уточнили в издании.

Предполагается, что 16 мая суд в Москве изберет меру пресечения задержанному таможеннику. В настоящий момент информации о том, какая статья предъявляется Гефелю, нет.

Также нет официальных сведений о задержании высокопоставленного таможенника Челябинска.

Ранее экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев был задержан по подозрению в коррупции. По словам источника, бывший чиновник получал деньги от представителей преступного сообщества "Первомайские" и собственников крупного торгового центра "Восток"

Происшествия,Владимир Фалилеев,
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