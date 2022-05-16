В Челябинске задержали высокопоставленного таможенника Гефеля

В Челябинске, согласно предварительным данным, был задержан начальник отдела по противодействию коррупции таможни Владимир Гефель. Об этом сообщается в Telegram-канале "112".

Фото: Телеграм-канал «112» Телеграм-канал «112»

"Гефель требовал деньги за содействие в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана в Россию", - уточнили в издании.

Предполагается, что 16 мая суд в Москве изберет меру пресечения задержанному таможеннику. В настоящий момент информации о том, какая статья предъявляется Гефелю, нет.

Также нет официальных сведений о задержании высокопоставленного таможенника Челябинска.