В Челябинске задержали высокопоставленного таможенника Гефеля

В Челябинске, согласно предварительным данным, был задержан начальник отдела по противодействию коррупции таможни Владимир Гефель. Об этом сообщается в Telegram-канале "112".
"Гефель требовал деньги за содействие в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана в Россию", - уточнили в издании.
Предполагается, что 16 мая суд в Москве изберет меру пресечения задержанному таможеннику. В настоящий момент информации о том, какая статья предъявляется Гефелю, нет.
Также нет официальных сведений о задержании высокопоставленного таможенника Челябинска.
Ранее экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев был задержан по подозрению в коррупции. По словам источника, бывший чиновник получал деньги от представителей преступного сообщества "Первомайские" и собственников крупного торгового центра "Восток"