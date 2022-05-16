В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
18 минут назад

Дом автора песен Пугачевой ограбили в Подмосковье

Елена Прошина

Под Одинцово в Московской области обокрали дом композитора Андрея Ктитарева, писавшего песни для Аллы Пугачевой и главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на собственный источник.

Писавшего песни для Пугачевой композитора обокрали
Фото: андрей ктитарев/vkандрей ктитарев/vk

«Установлено, что в период со 2 мая на участок 56-летнего Андрея Ктитарева в деревне Палицы проникли неизвестные воры», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, воры разбили окно в бане и вынесли из дома телевизор, чайник, а также поливальный шланг. На месте были обнаружены отпечатки пальцев. В настоящее время полиция ищет преступников. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину).

Напомним, Андрей Ктитарев российский композитор, музыкальный продюсер, член Союза композиторов России, многократный лауреат телевизионного фестиваля «Песня года». Написал множество песен, в частности, для Дмитрия Рогозина композицию «Пролетая над Россией», а для Аллы Пугачевой - «Нас бьют - мы летаем».

Происшествия,Алла Пугачева,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители