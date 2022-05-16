Писавшего песни для Пугачевой композитора обокрали

Под Одинцово в Московской области обокрали дом композитора Андрея Ктитарева, писавшего песни для Аллы Пугачевой и главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина . Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на собственный источник.

«Установлено, что в период со 2 мая на участок 56-летнего Андрея Ктитарева в деревне Палицы проникли неизвестные воры», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, воры разбили окно в бане и вынесли из дома телевизор, чайник, а также поливальный шланг. На месте были обнаружены отпечатки пальцев. В настоящее время полиция ищет преступников. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину).