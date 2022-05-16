Супруг убитой в Нидерландах уроженки России скончался в изоляторе

В Германии скончался 40-летний Йост Мартена, которого арестовали по подозрению в убийстве 38-летней уроженки Перми Анны Мартена и шестилетнего сына. Об этом сообщает издание De Gelderlander.
"Йост М. (40 лет) был арестован в Германии во вторник [10 мая]и также содержался там под стражей, но в четверг утром был найден в своей камере после попытки покончить с собой. Впоследствии он был госпитализирован в критическом состоянии. Там [в больнице] он умер", — пишет издание.
Напомним, инцидент произошел 9 мая в общине Гелдермалсен нидерландской провинции Гелдерланд. Утром того дня в одном из домов начался пожар, после ликвидации огня спасатели обнаружили тела женщины и ребенка - смерть наступила от полученных ножевых ранений. Полиция начала проверку и объявила в розыск черный Renault Megane — автомобиль, который принадлежал семье. Тогда же был выдан ордер на арест супруга женщины Йоста Мартена. Подозреваемого задержали спустя несколько часов в Германии, неподалеку от города Падерборна в Северном Рейне-Вестфалии.