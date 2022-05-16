Супруг убитой в Нидерландах уроженки России скончался в изоляторе

"Йост М. (40 лет) был арестован в Германии во вторник [10 мая]и также содержался там под стражей, но в четверг утром был найден в своей камере после попытки покончить с собой. Впоследствии он был госпитализирован в критическом состоянии. Там [в больнице] он умер", — пишет издание.