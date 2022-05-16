В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
9 минут назад

Супруг убитой в Нидерландах уроженки России скончался в изоляторе

Газета.Ru

В Германии скончался 40-летний Йост Мартена, которого арестовали по подозрению в убийстве 38-летней уроженки Перми Анны Мартена и шестилетнего сына. Об этом сообщает издание De Gelderlander.

Супруг убитой в Нидерландах уроженки России скончался в изоляторе
Фото: Анна Мартена/VKАнна Мартена/VK

"Йост М. (40 лет) был арестован в Германии во вторник [10 мая]и также содержался там под стражей, но в четверг утром был найден в своей камере после попытки покончить с собой. Впоследствии он был госпитализирован в критическом состоянии. Там [в больнице] он умер", — пишет издание.

Напомним, инцидент произошел 9 мая в общине Гелдермалсен нидерландской провинции Гелдерланд. Утром того дня в одном из домов начался пожар, после ликвидации огня спасатели обнаружили тела женщины и ребенка - смерть наступила от полученных ножевых ранений. Полиция начала проверку и объявила в розыск черный Renault Megane — автомобиль, который принадлежал семье. Тогда же был выдан ордер на арест супруга женщины Йоста Мартена. Подозреваемого задержали спустя несколько часов в Германии, неподалеку от города Падерборна в Северном Рейне-Вестфалии.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители